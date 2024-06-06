Минкультуры захотело уточнить правила выдачи прокатных удостоверений

В России готовятся поправки в законодательство в части выдачи прокатных удостоверений. Новые уточнения захотели сделать в Минкультуры, Совете Федерации и администрации президента, которые будут вносить изменения в сам закон, сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Дмитрий Давиденко в ходе ПМЭФ.

По его данным, теперь при выдаче прокатного удостоверения надо учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям.

На сегодняшний день, как сказал Давиденко, многие кинематографисты приносят смонтированный фильм, где есть моменты, «которые этически нельзя показывать». В том числе директор департамента Минкультуры привел в пример контент о скопинском маньяке. На фоне этого прецедента и было принято решение о внесении коррективов.

Давиденко отметил, что сегодня ошибка в трансляции тех или иных посылов очень дорогого стоит. «Есть вот та самая граница, что нельзя переходить», — добавил он. Давиденко заявил, что про нездорового человека, отсидевшего 17 лет в заключении, не стоит снимать сериал.