Фильм на вечер: затягивающий триллер о выживании в тропиках

Юная Роуз вместе со своей мамой Альмой и ее новым бойфрендом Дереком отправляются на морскую прогулку под парусами. Но вскоре приятный отдых принимает опасный поворот — в открытом море, вдали от цивилизации их атакуют неизвестные.

Скрываясь от убийц на необитаемом острове, Роуз сталкивается и с куда более глубокими страхами. Девушка чувствует, что опасность подкралась гораздо ближе, чем она думала.

«Выжившая» — напряженный survival-триллер и криминальный боевик в одном флаконе, действие которого разворачивается на фоне соблазнительных морских пейзажей Доминиканской Республики и среди манящей, но недружелюбной природы дикого острова.

Сюжет развивается стремительно, наращивая интригу и многочисленные загадки, раскрыть которые получается не сразу. В центре истории — противостояние героев Одейи Раш и Эрика Дэйна («Анатомия страсти»). Также в фильме свою последнюю роль сыграл звезда культовых голливудских лент Рэй Лиотта.