45-летняя экс-жена Тома Круза приняла участие в откровенной съемке

Кэти Холмс, фото: соцсети

Голливудская актриса Кэти Холмс снялась для рекламной кампании новой коллекции бренда A.P.C. Фотографии опубликованы на сайте WWD.

45-летняя Кэти Холмс вместе с французской маркой A.P.C представила летнюю коллекцию одежды. На одном из кадров бывшая жена Тома Круза была запечатлена без бюстгальтера. Актриса позировала в темно-синих прямых джинсах с завышенной талией и белой строчкой. Знаменитость стояла спиной к камере и держала в руке черную стеганую сумку с золотой фурнитурой.

Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс в ноябре 2006 года. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

В апреле Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури.