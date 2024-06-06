Звезда сериала «Солдаты» раскрыл, как борется со стрессом после съемок

Алексей Маклаков

Актер Алексей Маклаков признался в беседе с aif.ru, что борется со стрессом с помощью компьютерных игр.

Звезда сериала «Солдаты» отметил, что игра в приставку PlayStation помогает ему расслабиться после тяжелых съемок или спектаклей. Особенно ему нравится играть в симулятор футбола.

«Настоящий футбол гораздо интереснее, чем компьютерный. Но в компьютерном ты отвечаешь за всю команду и сам приводишь ее к результату, желательно к положительному», — отметил артист.

Маклаков также рассказал, что очень любит читать. Актер отметил, что его жена собрала большую хорошую библиотеку в их доме. По словам артиста, сейчас он не может уделять книгам столько времени, сколько бы хотел, из-за плотного графика. Актер объяснил, что ему нужна большая степень «сосредоточенности и отвлечения от мирских дел» для чтения.