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6 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Михалкова и Робак пытаются спасти брак в Турции

В курортной комедии «Убойный отпуск» актеры играют супругов на грани развода, попавших в сложную ситуацию

Появился тизер-трейлер комедийного сериала «Убойный отпуск» с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой.

В центре сюжета — Люба (Михалкова) и Рома (Робак), 30-летний брак которых трещит по швам. Чтобы родители наладили отношения, беременная дочь Настя (Аксенова) оплачивает для них путевку в роскошный турецкий отель. Однако супруги умудряются поругаться уже в летящем на курорт самолете.

Люба с Ромой решают продержаться до конца отпуска, но по возвращении домой немедленно развестись. На вечеринке за Любой ухлестывает привлекательный турок Эмин. Утром Рома обнаруживает ухажера в постели жены, и больше, чем измена, его беспокоит то, что обнаженный красавчик абсолютно мертв. Супругам предстоит избавиться от тела и, может быть, пересмотреть отношение к своему браку.

«Это камерная история о том, как двое супругов, которые прожили в браке много лет, вырастили дочь и, казалось бы, знают друг о друге все, понимают, что это
совсем не так», — поделилась Анна Михалкова.

«Мы получили сценарий с Аней Михалковой одновременно, — рассказал Александр Робак, — когда снимались вместе в другом проекте, и читали его в перерывах между дублями, и оба сразу же согласились».

Режиссером картины стал Сергей Дьячковский. Другие роли исполнили Степан Девонин, Денис Кузнецов и Алим Хоконов.

Премьера сериала «Убойный отпуск» состоится летом на онлайн-платформе Kion.

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