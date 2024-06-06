Трейлер дня: Михалкова и Робак пытаются спасти брак в Турции

В центре сюжета — Люба (Михалкова) и Рома (Робак), 30-летний брак которых трещит по швам. Чтобы родители наладили отношения, беременная дочь Настя (Аксенова) оплачивает для них путевку в роскошный турецкий отель. Однако супруги умудряются поругаться уже в летящем на курорт самолете.

Люба с Ромой решают продержаться до конца отпуска, но по возвращении домой немедленно развестись. На вечеринке за Любой ухлестывает привлекательный турок Эмин. Утром Рома обнаруживает ухажера в постели жены, и больше, чем измена, его беспокоит то, что обнаженный красавчик абсолютно мертв. Супругам предстоит избавиться от тела и, может быть, пересмотреть отношение к своему браку.

«Это камерная история о том, как двое супругов, которые прожили в браке много лет, вырастили дочь и, казалось бы, знают друг о друге все, понимают, что это

совсем не так», — поделилась Анна Михалкова.

«Мы получили сценарий с Аней Михалковой одновременно, — рассказал Александр Робак, — когда снимались вместе в другом проекте, и читали его в перерывах между дублями, и оба сразу же согласились».

Режиссером картины стал Сергей Дьячковский. Другие роли исполнили Степан Девонин, Денис Кузнецов и Алим Хоконов.