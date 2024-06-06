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6 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: пронзительная драма с невероятной Еленой Яковлевой

Включаем «Свет» — щемящую драму о хрупкости дружбы и переосмыслении прошлого

Татьяна Сергеевна, работница социальной службы по уходу за пожилыми людьми, планирует отмечать свое 60-летие. Накануне дня рождения ее настигают воспоминания о молодости и бывшей лучшей подруге Марине, связь с которой прервалась много лет назад.

В 1970-х Таня и Марина, близкие как сестры, оканчивали школу в провинциальном городке и не знали, что совсем скоро жизнь их разведет в разные стороны. Таня мечтала поступить на журфак, а Марина, влюбившись в парня из плохой компании, свернула на кривую дорожку.

Лента режиссера Антона Коломейца была впервые показана в прошлом году на кинофестивале в Выборге, где взяла несколько призов, включая главную награду в зрительском конкурсе. Пронизанная тихой, щемящей грустью, эта история — о чувстве вины и поисках своего места, о разрыве поколений и неспособности понять другого.

Однако главным впечатлением от «Света» становится работа Елены Яковлевой, с удивительной естественностью и органичностью проживающей всю боль и драму своей героини.

Свет
Свет
2023/Россия12+драма
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