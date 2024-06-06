57-летняя Рената Литвинова вышла на подиум в провокационном наряде

Актриса и продюсер Рената Литвинова прошлась по подиуму в провокационном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

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57-летняя Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Актриса дефилировала в черном тренче, поверх которого надела белые трусы. Продюсер дополнила образ серой водолазкой, кожаным ремнем, капроновыми колготками, туфлями на каблуках и перчатками. Визажисты сделали знаменитости макияж с серебристыми тенями и нюдовой помадой, а стилисты — укладку.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.