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6 июня 2024, новость

57-летняя Рената Литвинова вышла на подиум в провокационном наряде

Актриса приняла участие в показе своей дочери Ульяны Добровской

Актриса и продюсер Рената Литвинова прошлась по подиуму в провокационном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

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57-летняя Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Актриса дефилировала в черном тренче, поверх которого надела белые трусы. Продюсер дополнила образ серой водолазкой, кожаным ремнем, капроновыми колготками, туфлями на каблуках и перчатками. Визажисты сделали знаменитости макияж с серебристыми тенями и нюдовой помадой, а стилисты — укладку.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Недавно 57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в облегающем наряде. Актриса опубликовала в соцсети фото в брюках-колготках и топе из латекса.

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