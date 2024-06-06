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6 июня 2024, новость

Левша и Ихтиандр: в России работают над франшизой о супергероях

Рабочее название будущей серии — «Орден Алой звезды»
Юлиана Слащева
Юлиана Слащева

Киностудия «Союзмультфильм» и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко работают над медиафраншизой с русскими супергероями, рабочее название которой «Орден Алой звезды». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета директоров студии Юлиану Слащеву.

«Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями», — пояснила она.

Слащева отметила, что за основу создатели взяли уже существующие образы из российской истории, культуры и литературы. Их переосмыслили, наделив новыми чертами. В качестве примеров женщина назвала таких героев, как Левша, Аэлита, Семен Дежнев, инженер Гарин и Ихтиандр.

Она подчеркнула, что киностудия видит большой потенциал в новом проекте. По словам Слащевой, зрители встретят во вселенной, в том числе, знаменитых отечественных ученых и исследователей. Разработкой занялся Сергей Лукьяненко вместе с писателем-фантастом Сергеем Волковым.

Недавно режиссер фильма «Майор Гром: Игра» Олег Трофим признался, что команда проекта ждет возможности шагнуть дальше и поделиться со зрителями историями других персонажей из вселенной российского издательства Bubble. Он заявил, что по отечественным комиксам можно снимать картины еще десятилетия.

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