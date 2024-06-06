Кидман и Уизерспун подтвердили работу над продолжением популярного сериала

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Николь Кидман в интервью Vanity Fair подтвердила, что третий сезон сериала «Большая маленькая ложь» находится в разработке. Она также призналась, что писательница Лиана Мориарти, чей одноименный роман лег в основу сюжета предыдущих частей, готовит выход новой книги.

«Мы движемся быстро и яростно», — призналась Кидман.

Актриса не стала раскрывать всех деталей, но намекнула, что с коллегой Риз Уизерспун работает над продолжением вместе с писательницей и со сценаристами. Голливудские звезды предлагают идеи по развитию сюжета и личных историй их героинь — Селесты Райт и Мадлен-Марты Маккензи.

«Никогда не стоит говорить о чем-то, пока этого не сделаешь», — объяснила Кидман причины, по которым пока не раскрывает все детали.

Напомним, премьера первого сезона сериала «Большая маленькая ложь» состоялась в феврале 2017 года. Действие разворачивается в одном из городов Калифорнии, где в местной школе на благотворительном балу происходит загадочное убийство, но имя жертвы неизвестно.