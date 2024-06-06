София Вергара назвала смущавший ее на съемках недостаток собственного тела

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара рассказала о недостатке тела, который смущал ее на съемках телесериала «Грисельда». Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

51-летняя знаменитость призналась, что в актерской работе есть один момент, который может заставить ощутить неуверенность в себе. Выяснилось, что во время съемок постельных сцен в упомянутой кинокартине она беспокоилась о своем внешнем виде.

«Мне 51! Я имею в виду, что когда мне было 30, я не волновалась. Я переживала, что буду выглядеть ужасно. Я все думала: “Куда они направляют камеры? В целлюлит?”», — с иронией высказалась артистка.