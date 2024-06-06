Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 июня 2024, новость

София Вергара назвала смущавший ее на съемках недостаток собственного тела

51-летняя актриса призналась, что беспокоилась во время работы над постельными сценами
София Вергара
София Вергара | Источник: Rex / Fotodom.ru

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара рассказала о недостатке тела, который смущал ее на съемках телесериала «Грисельда». Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

51-летняя знаменитость призналась, что в актерской работе есть один момент, который может заставить ощутить неуверенность в себе. Выяснилось, что во время съемок постельных сцен в упомянутой кинокартине она беспокоилась о своем внешнем виде.

«Мне 51! Я имею в виду, что когда мне было 30, я не волновалась. Я переживала, что буду выглядеть ужасно. Я все думала: “Куда они направляют камеры? В целлюлит?”», — с иронией высказалась артистка.

Накануне 51-летняя София Вергара снялась обнаженной в рекламе кофе собственного бренда.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

София Вергара
София Вергара
Sofia Vergara
Грисельда
Грисельда
София Вергара
51-летняя София Вергара снялась обнаженной в рекламе кофе
Николь Кидман, Дженнифер Энистон, София Вергара, Наоми Уоттс, Джоди Фостер, Анна Саваи и Бри Ларсон, фото: соцсети
Энистон, Кидман и Вергара в белых нарядах снялись для глянца
София Вергара
51-летняя София Вергара призналась в желании сделать пластику
Джо Манганьелло и София Вергара
София Вергара объяснила, почему не завела детей с Джо Манганьеллой
София Вергара
София Вергара показала архивное фото в бикини
София Вергара
51-летняя София Вергара пришла на премьеру в «голом» корсете
Кадр из сериала «Грисельда»
51-летняя София Вергара снялась топлес в кино
Джо Манганьелло и София Вергара
София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Натали и Александр»
Натали и Александр
Тизер
Кадр из фильма «Моя семья»
Моя семья
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Убойный отпуск»
Убойный отпуск
Тизер
Кадр из сериала «Земля женщин»
Земля женщин
Трейлер (англ., исп.)
Кадр из фильма «Город страха»
Город страха
Дублированный трейлер
Головоломка 2
Головоломка 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер (англ.)
Чистые
Чистые
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь