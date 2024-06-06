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6 июня 2024, новость

Александр Балуев заявил о нехватке умного кино

Актер заявил, что в кинотеатрах показывают «какую-то чушь инопланетянскую»
Александр Балуев
Александр Балуев

Актер Александр Балуев рассказал в беседе с NEWS.ru, что в России не хватает умного кино.

Балуев хочет видеть больше умных, чувственных и человеческих проектов. Он заявил о нехватке картин, подобных фильмам «Весна на Заречной улице», «Судьба человека» и «Ко мне, Мухтар!».

«Видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно на какой почве. Я понимаю, что это всё ориентировано на определенный возраст и определенного зрителя», — отметил актер.

В апреле Александр Балуев в шутку предположил, что Том Круз «горько завидует» Юлии Пересильд, которой удалось сняться в космосе раньше него.

Артист отметил, что режиссеры сняли уже немало фильмов про космос. Однако, добавил Балуев, чаще всего съемки проходят в специальных павильонах, а обстановка полностью состоит из бутафории и декораций, за исключением костюмов космонавтов, — по словам актера, они настоящие.

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