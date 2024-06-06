Александр Балуев заявил о нехватке умного кино

Александр Балуев

Актер Александр Балуев рассказал в беседе с NEWS.ru, что в России не хватает умного кино.

«Видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно на какой почве. Я понимаю, что это всё ориентировано на определенный возраст и определенного зрителя», — отметил актер.

В апреле Александр Балуев в шутку предположил, что Том Круз «горько завидует» Юлии Пересильд, которой удалось сняться в космосе раньше него.