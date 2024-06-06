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6 июня 2024, новость

Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам

Близкие звезды заявили, что верили в чудо на фоне борьбы актрисы с раком
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк | Источник: Legion-Media.ru

Семья Анастасии Заворотнюк опубликовала в соцсети обращение к поклонникам знаменитости.

«Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в чудо вместе с вами», — написали близкие.

Они признались, что удивились, когда звезду «Моей прекрасной няни» начали поддерживать фанаты со всего мира. В посте вспомнили, как девушка из Папуа-Новой Гвинеи привезла актрисе в Россию «чудодейственный фрукт», который поднимает иммунитет при онкологии.

«Детки, которым когда-то наша Настя помогала справиться с тяжелыми заболеваниями, держала их за руки и делилась своей энергией, предлагали приехать и дать ей теперь уже свои силы. Детки из детских домов присылали свои рисунки, стихи и письма», — подчеркнули в посте.

Семья актрисы также отдельно отметила поддержку от монастырей, которые молились о здравии актрисы. Близкие поблагодарили фанатов за то, что те видели в Заворотнюк «не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность».

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье.

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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