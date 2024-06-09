Прорыв в жанре ужасов? Зачем смотреть нашумевший хоррор «Полночь с дьяволом»

О чем фильм «Полночь с дьяволом»

Во второй половине 1970-х, в эпоху расцвета диско, зарождения панк-рока и господства телевидения, в США выходило ток-шоу «Ночные совы». Его ведущему Джеку Делрою удавалось обеспечивать устойчивые рейтинги и почетное второе место в национальном эфире. Но подняться выше не удавалось никогда.

Пик популярности пришелся на выпуск, в прямом эфире которого Джек фактически прощался со своей смертельно больной женой, бедняжка со слезами на глазах рассказывала историю их любви. Пара трогательно держалась за руки, и вся Америка рыдала у голубых экранов. Но затем интерес публики к «Ночным совам» стал угасать.

Чтобы спасти передачу, Делрой готов на все. И на ночной эфир в Хэллоуин 1977-го года он пригласил, помимо экстрасенсов и фокусников, профессионального парапсихолога и его пациентку. Лилли до пяти лет жила в секте сатанистов, которые устроили массовый суицид. Чудом она выжила, но, став подростком, периодически впадает в психоз, напоминающий одержимость дьяволом. Кроме сохранившейся записи эфира, впоследствии была обнаружена пленка с камеры бэкстейджа, снимавшей закулисье шоу. Из этих материалов и смонтировали картину.

Зачем смотреть

Жанр ужастиков давно переживает кризис похуже, чем «Ночные совы» накануне упадка. Прорыв удался австралийским дебютантам, братьям Камерону и Колину Кернсам. «Полночь с дьяволом» — редкий случай мистического хоррора в жанре мокьюментари, вместе с тем это и трагикомедия, и филигранная, умно и тонко сделанная пародия на американское телевидение прошлого века.

Винтажная стилистика картины вызывает пугающее ощущение реальности, мы как будто смотрим реальный фильм той эпохи. И хотя мокьюментари само по себе не является чем-то необычным, Кернсам удалось наполнить свою ленту настоящей жизнью, юмором, интригой. И ужасом.

Кадр из фильма «Полночь с дьяволом»

Еще один яркий прорыв этого фильма — исполнительница роли Лилли, юная австралийская актриса Ингрид Торелли. Ей смело можно прочить славу будущей мировой кинозвезды, если все сложится удачно. Сыгравший первую главную роль в своей карьере Давид Дастмалчян раскрывается как сильный актер, способный держать все шоу. И на пару с Торелли коктейль получается действительно взрывоопасный. И не лишенный правильной морали — в играх с дьяволом ты всегда проиграешь. Дьявол не казино, а шулер.

Почему можно не смотреть

Картина, прежде всего, не рекомендуется излишне впечатлительным и доверчивым зрителям. А также тем, кто не любит в кино всякие необычные и нестандартные подходы, стиль ретро и прочее синефильство.