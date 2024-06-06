Звезду «Сплетницы» укусила летучая мышь на сцене

Солистка рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен поделилась в соцсети серией видеороликов со своего концерта, на которых видно, как артистку кусает летучая мышь.
«Должно быть, я действительно ведьма», — пошутила знаменитость.
Мероприятие прошло в Испании. Во время исполнения одной из песен к певице подлетело животное: оно схватилось за ногу Момсен и укусило. При этом звезда сериала «Сплетница» не сразу заметила летучую мышь, обнаружив ее только по окончании трека «Witches Burn» — когда фанаты закричали и начали показывать на Момсен пальцем. Затем артистка попросила команду помочь убрать животное с ее ноги.
Позднее исполнительница заявила, что уже сделала уколы от бешенства после инцидента. Она заявила, что ей будут их делать в течение двух недель.
Ранее стало известно, что актеры сериала «Сплетница» воссоединились спустя 12 лет.