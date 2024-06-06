Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 июня 2024, новость

Звезду «Сплетницы» укусила летучая мышь на сцене

Инцидент произошел с Тейлор Момсен в ходе ее выступления в составе группы The Pretty Reckless
Тейлор Момсен
Тейлор Момсен | Источник: Legion-Media.ru

Солистка рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен поделилась в соцсети серией видеороликов со своего концерта, на которых видно, как артистку кусает летучая мышь.

«Должно быть, я действительно ведьма», — пошутила знаменитость.

Мероприятие прошло в Испании. Во время исполнения одной из песен к певице подлетело животное: оно схватилось за ногу Момсен и укусило. При этом звезда сериала «Сплетница» не сразу заметила летучую мышь, обнаружив ее только по окончании трека «Witches Burn» — когда фанаты закричали и начали показывать на Момсен пальцем. Затем артистка попросила команду помочь убрать животное с ее ноги.

Позднее исполнительница заявила, что уже сделала уколы от бешенства после инцидента. Она заявила, что ей будут их делать в течение двух недель.

Ранее стало известно, что актеры сериала «Сплетница» воссоединились спустя 12 лет.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Тейлор Момсен
Тейлор Момсен
Taylor Momsen
Сплетница
Нина Добрев
Нина Добрев из «Дневников вампира» показала последствия аварии на велосипеде
Джонни Уэктор
Актера из «Мира Дикого Запада» застрелили грабители
Татьяна Васильева
77-летняя Татьяна Васильева сломала ногу в пятый раз
Никита Волков и Лиана Гриба на съемках сериала «Постучись в мою дверь»
Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после конфликта с Грибой
Андрей Светлов на съемках (справа), фото: соцсети
Актер «Папиных дочек» пропал без вести
Стив Бушеми, 2012 год
66-летний Стив Бушеми госпитализирован после нападения
Ева Лонгория
49-летняя Ева Лонгория без макияжа показала лицо с синяком
Яна Поплавская
В Москве избили мужа Яны Поплавской
Никита Кологривый
Никиту Кологривого выпустили из спецприемника в Новосибирске
Никита Кологривый
Кологривый опубликовал обращение после дебоша: «Я исправлюсь»
Анатолий Руденко и Елена Дудина
Звезда «Триггера» вышел на публику впервые после задержания
Никита Кологривый в сериале «Жизнь по вызову»
Кологривого арестовали на семь суток
Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина»
Оружейница «Ржавчины» оспорит обвинение в непредумышленном убийстве
Алек Болдуин
Специалиста по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве
Антон Богданов
Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским
Кевин МакНэлли
Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США
Валерий Баринов
78-летний Валерий Баринов был госпитализирован с травмой груди
Нелли Уварова, 2020 год
Звезде «Не родись красивой» вызвали скорую в театр
Алек Болдуин
Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемках в 2021 году
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Анатолий Руденко
Актера из сериалов «Триггер» и «Каменская» Руденко задержали в Москве
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Александр Олешко
Звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной на съемках контузии
Джереми Реннер
Звезда «Мстителей» рассказал про восстановление после ДТП
Алан Рак
Звезда «Наследников» протаранил своей машиной стену пиццерии
Скульптура-фонтан «Принцесса Турандот» возле Театра имени Вахтангова
Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером
Александр Ткачук на съемках (фото: соцсети)
Российский актер подвергся избиению во время репетиции сцены из фильма
Сергей Попов
Режиссера Сергея Попова госпитализировали после драки в Москве
Съемки сериала «Сплетница»
Перезапуск «Сплетницы» закрыли после двух сезонов
Елена Сафонова
В Москве в ДТП пострадала актриса Елена Сафонова
Алек Болдуин
Болдуин захотел обновить правила использования оружия на съемках
Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в сериале «Шерлок»
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Город страха»
Город страха
Дублированный трейлер
Головоломка 2
Головоломка 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер (англ.)
Чистые
Чистые
Трейлер
Кадр из фильма «Второй акт»
Второй акт
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Клуб Зеро»
Клуб Зеро
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Веном 3: Последний танец
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь