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5 июня 2024, новость

Стало известно, что Лопез намеренно распространяла слухи о разводе

Эксперты считают, что певица пыталась отвлечь внимание общественности от своего «карьерного краха»
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Дженнифер Лопез специально распространила слухи о возможном разводе с Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание The Mirror.

PR-специалист Майя Риаз заявила журналистам, что Дженнифер Лопез спровоцировала сплетни, чтобы отвлечь людей от «карьерного краха». По словам Риаз, знаменитости часто практикуют этот способ в трудное для себя время.

Эксперт по связям с общественностью Райан Маккормик согласился с коллегой. Специалист считает, что Дженнифер Лопез, возможно, переживала из-за плохих продаж билетов на свои концерты, поэтому решила отменить тур, сославшись на семейные обстоятельства.

«Если увидят, как Лопез выступает в полупустых залах, это нанесет вред ее имиджу. Отмена тура, возможно, была меньшей из катастроф», — заявил Маккормик.

Недавно появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер съехал из их дома стоимостью около $60 миллионов. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе. Позже возникла информация, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопез. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.

При этом знаменитости продолжали появляться вместе на публике.

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