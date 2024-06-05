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5 июня 2024, новость

СМИ: Брэд Питт «был поражен» отказом дочери от его фамилии

Актер винит бывшую жену в том, что она настроила всех детей против него
Брэд Питт
Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

В день своего 18-летия дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло Джоли-Питт, подала документы на изменение имени. Звездная наследница решила оставить только фамилию матери.

Теперь Питт обвиняет свою бывшую жену в том, что именно она настроила всех детей против него.

«Брэд осознает, что Шайло отказалась от его фамилии, и расстроен этим. Он никогда не испытывал большей радости, чем когда она родилась. Он всегда хотел дочь. Напоминания о том, что он потерял своих детей, конечно, нелегки для Брэда. Он любит своих детей и скучает по ним. Это очень печально», — отметил источник.

Брэд признался, что был поражен отказом Шайло от его фамилии.

«Он чувствует, что Джоли медленно, но верно настроила детей против него. Она абсолютно повлияла на их решение дистанцироваться от отца», — добавил инсайдер.

Ранее стало известно, как Анджелина Джоли отпраздновала день рождения. 4 июня актрисе исполнилось 49 лет.

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