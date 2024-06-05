СМИ: Брэд Питт «был поражен» отказом дочери от его фамилии

Теперь Питт обвиняет свою бывшую жену в том, что именно она настроила всех детей против него.

«Брэд осознает, что Шайло отказалась от его фамилии, и расстроен этим. Он никогда не испытывал большей радости, чем когда она родилась. Он всегда хотел дочь. Напоминания о том, что он потерял своих детей, конечно, нелегки для Брэда. Он любит своих детей и скучает по ним. Это очень печально», — отметил источник.