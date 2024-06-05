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5 июня 2024, новость

Звезда «Слова пацана» рассказал о трудностях на съемках нового сериала

По словам актера, ему было непросто играть поэта

Актер Слава Копейкин, известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал о трудностях съемок в криминальной комедии «На автомате». Соответствующий комментарий он дал «Газете.Ru» на премьере проекта на Плюс Даче в Парке Горького.

В новом сериале Бориса Акопова звезде «Слова пацана» досталась главная роль — подростка Ромы из южного города Неясный. По сюжету, герой Славы Копейкина пишет стихи и мечтает стать известным поэтом.

По словам актера, играть поэта было непросто. Главная трудность заключалась в выразительном чтении стихов.

«Мне было сложно читать стихи, а их было достаточно. Не всегда я понимал, как это нужно читать. У Ромы также есть сны, например, где он видит Иосифа Бродского», — объяснил он.

Премьера первых двух серий «На автомате» состоялась 5 июня на платформе Кинопоиск. «На автомате» — криминальное драмеди от режиссера «Быка» Бориса Акопова про двух братьев, которые втягиваются в бандитские разборки вокруг краденого оружия.

Ранее Слава Копейкин рассказал о съемках откровенных сцен с Агнией Дитковските.

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