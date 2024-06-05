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5 июня 2024, новость

Панин назвал условие возвращения в Россию

Актер заявил, что готов приехать в страну, чтобы заработать денег
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин в фильме «Жмурки»

Российский актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) назвал условие своего возвращения в Россию. Об этом он высказался в интервью с Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом), его слова приводит «Газета.Ru».

По слова артиста, он может приехать в страну только ради денег. «Заработал денег, поснимался в кино, поехал дальше», — сказал он.

В ходе беседы Панин также указал на то, что его не устраивает мышление жителей России.

«Возвращаемся в “Собачье сердце” — Клим Чугункин, Шариков. Хорошая милая собака, но это Клим Чугункин, а я не хочу жить с Климами Чугункиными. Мне неприятно», — заявил актер.

В конце мая Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Актер уехал из России в 2020 году.

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