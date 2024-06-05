Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
5 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: освежающая исландская комедия со звездой «Гарри Поттера»

Очутитесь посреди заснеженных пейзажей Исландии в черной комедии «Бесстрашные летуны»

Участники курса для тех, кто страдает аэрофобией, вот-вот полностью избавятся от своего страха. Остался лишь последний этап — «испытательный» и вполне себе настоящий полет вместе с инструктором.

Но все идет не по плану, когда их самолет заносит в снежный циклон, и лондонцы приземляются в ледяной Исландии. Все вроде бы не так плохо, «летунов» заселяют в роскошный отель. Вот только ночью их ждут крайне неожиданные происшествия.

«Бесстрашные летуны» — задорная черная комедия, которая заставит улыбнуться не только тех зрителей, кто на самом деле страдает аэрофобией, но и всех, кто неравнодушен к английскому юмору.

Действие разворачивается в отеле, утопающем в завораживающих исландских снегах, а среди героев обнаруживаются весьма колоритные персонажи — как, например, загадочный Тимоти Сполл, блестяще отыгрывающий жанр.

Бесстрашные летуны
2023/Исландия, Великобритания18+комедия
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Тимоти Сполл
Timothy Spall
Бесстрашные летуны
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Город страха»
Город страха
Дублированный трейлер
Головоломка 2
Головоломка 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер (англ.)
Чистые
Чистые
Трейлер
Кадр из фильма «Второй акт»
Второй акт
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Клуб Зеро»
Клуб Зеро
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Веном 3: Последний танец
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь