Фильм на вечер: освежающая исландская комедия со звездой «Гарри Поттера»

Участники курса для тех, кто страдает аэрофобией, вот-вот полностью избавятся от своего страха. Остался лишь последний этап — «испытательный» и вполне себе настоящий полет вместе с инструктором.

Но все идет не по плану, когда их самолет заносит в снежный циклон, и лондонцы приземляются в ледяной Исландии. Все вроде бы не так плохо, «летунов» заселяют в роскошный отель. Вот только ночью их ждут крайне неожиданные происшествия.

«Бесстрашные летуны» — задорная черная комедия, которая заставит улыбнуться не только тех зрителей, кто на самом деле страдает аэрофобией, но и всех, кто неравнодушен к английскому юмору.