Алек Болдуин вместе с женой запускает реалити-шоу о своей семье

Алек Болдуин в личном блоге сообщил поклонникам, что вместе с женой Хиларией запускает реалити-шоу об их большой семье. Актер показал первые кадры со съемок и признался, что больше всего любит проводить время дома с семьей.

<div id="vk_post_-122141110_30788"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30788", -122141110, 30788, 'ICiwrUc0FeQqjWdA54WGFIg-NZM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы приглашаем вас в наш дом, чтобы испытать взлеты и падения, хорошее, плохое, дикое и сумасшедшее. Дом — это место, где мы любим быть больше всего», — рассказал Болдуин.

Многие поклонники поддержали его идею, но нашлись и те, кто считает, что сейчас не самое подходящее время для семейного реалити-шоу, ведь актер переживает непростой период. Он должен предстать перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве оператора вестерна «Ржавчина» Галины Хатчинс, которая погибла 21 октября 2021 года.

Тогда актеру по ошибке дали огнестрельное оружие с боевыми патронами вместо холостых. Когда он выстрелил, пуля попала в оператора, в результате чего Хатчинс скончалась. Если суд признает вину Болдуина, ему грозит до 18 месяцев заключения за непредумышленное убийство.