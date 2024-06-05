Жена Александра Петрова показала стильное совместное фото

Виктория Антонова поделилась в соцсетях новой фотографией со своим мужем, актером Александром Петровым. Черно-белый кадр был сделан в лифте.
На снимке Антонова запечатлена в облегающем мини-платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Поверх него девушка накинула удлиненный пиджак в полоску. Петров же запечатлен в темных шортах, белой рубашке с надписями и в кедах.
Напомним, Александр Петров в сентябре прошлого года неожиданно для всех женился на 22-летней Виктории Антоновой. Несколько лет до этого кинозвезда встречался с коллегой Стасей Милославской. По слухам, актриса узнала о расставании и о женитьбе Петрова на другой девушке всего за несколько минут до публикации его свадебных фотографий.
«Мы познакомились случайно на улице. И, в общем-то, через несколько встреч просто поженились», — сообщил тогда актер о своей новой избраннице.
Сначала молодые люди просто расписались в загсе, а через два месяца устроили роскошную свадьбу, куда пригласили звездных гостей.
Ранее Виктория Антонова показала стройную фигуру в обтягивающем платье.