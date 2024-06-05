Ким Кардашьян примерила необычный образ для фотосессии

Модель, актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян снялась в наряде за 3 млн рублей. Об этом рассказал звездный стилист Алеко Надирян в Telegram-канале.

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Стилист сравнил аутфит, в котором 43-летняя Ким Кардашьян предстала перед камерой, с образом героя Симбы из «Короля Льва». Модель позировала в желтом боди, которое дополнила меховой шапкой, длинным пальто из овчины и брюками с коричневым кожаным поясом. По словам Алеко Надиряна, знаменитость выбрала одежду калифорнийского бренда ERL.

«Этот образ стоит почти 38 тысяч долларов (3 миллиона рублей). На сайте ERL все эти вещи уже распроданы», — написал стилист.

Поклонники эксперта раскритиковали Ким Кардашьян.

«Фрик стайл», «Похоже, тренд “Славик бимбо” зашел слишком далеко», — писали интернет-пользователи в комментариях.