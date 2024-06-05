Игорь Петренко сыграл Дона Гуана в Малом театре

Как признался актер, ему было непросто выучить текст Пушкина. И это притом, что у поэта, казалось бы, легкий слог.

«Александр Сергеевич так интересно строит фразы, что для меня путь познания автора будет долгим. Главный грех — гордыня Дона Гуана. Он как охотник отнесся к Донне Анне. И только ближе к финалу влюбляется в нее по-настоящему. Мне даже кажется, что умирает он от разрыва сердца», — говорит Игорь Петренко.