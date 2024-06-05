Игорь Петренко сыграл Дона Гуана в Малом театре

К юбилею Александра Пушкина на прославленной сцене Малого театра выпустили премьеру спектакля «Маленькие трагедии». На роль Дона Гуана режиссер Алексей Дубровский пригласил лауреата Госпремии, актера Игорь Петренко. Его Донной Анной стала Полина Долинская.
Как признался актер, ему было непросто выучить текст Пушкина. И это притом, что у поэта, казалось бы, легкий слог.
«Александр Сергеевич так интересно строит фразы, что для меня путь познания автора будет долгим. Главный грех — гордыня Дона Гуана. Он как охотник отнесся к Донне Анне. И только ближе к финалу влюбляется в нее по-настоящему. Мне даже кажется, что умирает он от разрыва сердца», — говорит Игорь Петренко.
И, как подтверждение догадок исполнителя роли Дона Гуана, последние слова героя: «О, Донна Анна…»
В спектакле заняты народные артисты: Василий Бочкарев, Михаил Филиппов, Виктор Низовой, Владимир Дубровский.
Следующий премьерный показ состоится 8 июня.