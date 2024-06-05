Стартовали съемки фильма по «Острым козырькам» с Киллианом Мерфи

Официально стартовали съемки фильма по мотивам сериала «Острые козырьки». Об этом сообщается на странице Netflix в соцсети.
Пресс-служба стримингового гиганта опубликовала фотографию сценария, который лежит на потертом столе. На первой странице можно прочитать название «Фильм “Острые козырьки”». Автором сценария значится сценарист оригинального проекта Стивен Найт. Он также известен как автор сценария фильмов «Пряности и страсти», «Замкнутая цепь», «Грязные прелести», «Порок на экспорт», «Лок» и «Эффект колибри» (в последних двух он выступил и как режиссер).
Режиссером фильма официально стал Том Харпер. Британский режиссер и номинант на премию BAFTA поставил три эпизода первого сезона «Острых козырьков» в 2013 году. И, конечно, к главной роли лидера бирмингемской банды вернется ирландец Киллиан Мерфи.
«Кажется, Томми Шелби еще не закончил со мной… Очень приятно снова поработать со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией “Острых козырьков”. Это для фанатов», — рассказал Мерфи.
Детали сюжета и имена остальных актеров держатся в секрете. Ранее Стивен Найт рассказывал, что действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны.
В феврале ирландский актер подтвердил изданию The Guardian, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать». «Если вы хотите посмотреть на 50-летнего Томаса Шелби, давайте сделаем это», — добавил Мерфи. Уже в марте Найт подтвердил, что актер дал согласие на участие в проекте.
Сюжет сериала «Острые козырьки» разворачивается в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре истории — войны преступных кланов Бирмингема в 1920-х годах, одним из которых является банда «Острые козырьки». Проект выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, всего было шесть сезонов.
Международное признание шоу получило после того, как его начали показывать на Netflix. В 2018 году жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявило «Острые козырьки» лучшим британским сериалом года. В 2019-м сериал получил премию National Television Awards в номинации «Лучший драматический сериал».