Стартовали съемки фильма по «Острым козырькам» с Киллианом Мерфи

Острые козырьки

Официально стартовали съемки фильма по мотивам сериала «Острые козырьки». Об этом сообщается на странице Netflix в соцсети.

Режиссером фильма официально стал Том Харпер. Британский режиссер и номинант на премию BAFTA поставил три эпизода первого сезона «Острых козырьков» в 2013 году. И, конечно, к главной роли лидера бирмингемской банды вернется ирландец Киллиан Мерфи.

«Кажется, Томми Шелби еще не закончил со мной… Очень приятно снова поработать со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией “Острых козырьков”. Это для фанатов», — рассказал Мерфи.

Детали сюжета и имена остальных актеров держатся в секрете. Ранее Стивен Найт рассказывал, что действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны.

В феврале ирландский актер подтвердил изданию The Guardian, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать». «Если вы хотите посмотреть на 50-летнего Томаса Шелби, давайте сделаем это», — добавил Мерфи. Уже в марте Найт подтвердил, что актер дал согласие на участие в проекте.

Сюжет сериала «Острые козырьки» разворачивается в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре истории — войны преступных кланов Бирмингема в 1920-х годах, одним из которых является банда «Острые козырьки». Проект выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, всего было шесть сезонов.