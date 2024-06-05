43-летняя Джессика Альба вышла на публику в элегантном образе

43-летняя Джессика Альба стала гостьей «Вечернего шоу с Джимми Фэллоном ». На программе актриса появилась в серой прозрачной рубашке Fendi, которую сочетала с черной юбкой-карандаш и туфлями на каблуках. Знаменитость дополнила наряд золотыми серьгами-кольцами. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты по волосам — локоны.

Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал «OK!» заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов. В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.