Жена Андреасяна рассказала о ревности в семье

Актриса Елизавета Моряк в соцсети заявила, что ее муж, режиссер Сарик Андреасян, не ревнует ее к другим мужчинам.
«С такой красавицей-женой ревную почему-то всегда я! Но я ни с кем не собираюсь делить этот ящик Пандоры», — отметила артистка.
Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.
Поклонники спросили Моряк, сложно ли жить с мужем-армянином. Артистка отметила, что не испытывает из-за этого трудностей.
«Вообще сложностей никаких, сплошное удовольствие», — призналась актриса.
Ранее Елизавета Моряк сравнила себя с Кейт Миддлтон.