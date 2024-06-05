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5 июня 2024, новость

Жена Андреасяна рассказала о ревности в семье

Актриса призналась, что в их паре именно она ревнует мужа
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк

Актриса Елизавета Моряк в соцсети заявила, что ее муж, режиссер Сарик Андреасян, не ревнует ее к другим мужчинам.

«С такой красавицей-женой ревную почему-то всегда я! Но я ни с кем не собираюсь делить этот ящик Пандоры», — отметила артистка.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

Поклонники спросили Моряк, сложно ли жить с мужем-армянином. Артистка отметила, что не испытывает из-за этого трудностей.

«Вообще сложностей никаких, сплошное удовольствие», — призналась актриса.

Ранее Елизавета Моряк сравнила себя с Кейт Миддлтон.

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