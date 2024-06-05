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5 июня 2024, новость

Стало известно, как Анджелина Джоли отпраздновала день рождения

4 июня голливудской звезде исполнилось 49 лет
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли захотела «скромно» отпраздновать свой день рождения на фоне конфликта с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщает издание People.

4 июня Анджелине Джоли исполнилось 49 лет. Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что актриса отметила свой день рождения в домашней обстановке. Знаменитость решила провести время со своими детьми.

У Анджелины Джоли есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Недавно Анджелина Джоли намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в их общей винодельне Chateau Miraval French до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях. После этих заявлений Питт назвал Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.

На прошлой неделе стало известно, что 18-летняя дочь актеров самостоятельно наняла адвоката для того, чтобы подать документы об отказе от фамилии отца. Шайло оплатила его услуги без помощи матери.

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