72-летняя звезда «Чудо-женщины» показала фигуру в купальнике

Американская актриса и певица Линда Картер показала откровенное архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30785"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30785", -122141110, 30785, 'ewkN5lCCd1ytF76WHXhgq0I4O0s'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

72-летняя звезда телесериала «Чудо-женщина» поделилась черно-белым снимком, на котором она продемонстрировала фигуру в слитном сияющем купальнике, оформленном декоративным элементом посередине и глубоким декольте. Она позировала с уложенными назад длинными волосами, положив руки на талию.

Известно, что данный снимок был сделан 50 лет назад, когда Картер начала строить свою актерскую карьеру. В настоящий момент знаменитость занимается музыкой и выпускает треки в стиле поп.