72-летняя звезда «Чудо-женщины» показала фигуру в купальнике

Американская актриса и певица Линда Картер показала откровенное архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
72-летняя звезда телесериала «Чудо-женщина» поделилась черно-белым снимком, на котором она продемонстрировала фигуру в слитном сияющем купальнике, оформленном декоративным элементом посередине и глубоким декольте. Она позировала с уложенными назад длинными волосами, положив руки на талию.
Известно, что данный снимок был сделан 50 лет назад, когда Картер начала строить свою актерскую карьеру. В настоящий момент знаменитость занимается музыкой и выпускает треки в стиле поп.
Сериал «Чудо-женщина» выходил с 1975-го по 1979 год и рассказывал историю принцессы амазонок Дианы. Главная героиня отправляется на борьбу с фашизмом, вооружившись волшебным поясом, дающим огромную силу, браслетами, способными остановить любую пулю, и нерушимой магией лассо, которое заставляет говорить правду.