Куценко спасает сирот, но не фильм: плюсы и минусы третьей части «Непослушника»

О чем фильм «Непослушники»

Бывший пранкер Димонстр совсем остепенился и работает менеджером по продажам в автосалоне популярной китайской марки, имеющей под Тулой собственный завод. Как лучший продажник месяца, он получает право на месячный тест новой модели и в компании с подросшим сыном отправляется в монастырь к отцу Анатолию.

Там новая проблема — правоохранительные органы из соображений гуманизма прислали на перевоспитание сбежавших из детдома трудных подростков. Но дети перевоспитываться вовсе не желают и на монастырскую жизнь реагируют агрессивно.

Настоятель передает шефство над маленькими разбойниками брату Александру, бывшему вору в законе Саше Черному. А тот пускается с ними в бега до Териберки с целью эмигрировать в Норвегию. По следам компании отправляется Димонстр на китайском кроссовере.

Зачем смотреть

Третья часть «Непослушника», окончательно превратившегося в типичную комедийную франшизу, порадует всех, кому полюбились ее основные герои — Димонстр (Виктор Хориняк) и отец Анатолий (Юрий Кузнецов). При этом «Непослушники» — в значительной мере бенефис Гоши Куценко, который играет человека, уже вроде бы пришедшего к Богу самым серьезным образом.

Кадр из фильма «Непослушники»

Но, как говорил Оптинский старец Амвросий, «чтобы жить в монастыре, надо терпения не воз, а целый обоз». Пока что этого терпения новопостриженному монаху не хватает, и он вновь вынужден бежать от старых грехов — и от рецидивиста Сильвера.

Очевидная отсылка к «Острову сокровищ» превращает картину в детское приключенческое роуд-муви. В лице Саши Черного Куценко воплощает образ вернувшегося к детям отца, который помогает им найти жизненный стержень среди суровых пейзажей Русского Севера. Тут уже можно углядеть отсылку к «Возвращению» Звягинцева, если бы это не было совсем смешно в контексте крайне легковесной народной комедии вроде «Елок».

Почему можно не смотреть

Первый «Непослушник» снискал огромную популярность благодаря тому, что его юмор, персонажи и ситуации были близки к жизни. Даже при некоторой наивности и всех условностях, герои были живыми людьми, а история казалась правдоподобной. Вторая картина оказалась уже чистой, оторванной от земли фантазией, но тему космоса еще можно было принять за аллегорию.

В третьем же фильме авторы, обращаясь к такой важной теме как сиротство, не смогли придумать ничего реально жизненного. Сюжет откровенно надуман, а происходящее совершенно неправдоподобно.

Непослушники 2024 / Россия 6+ комедия семейный Моя оценка Хочу посмотреть