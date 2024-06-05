Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
5 июня 2024, новость

Дауни-мл. заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка

Актер заявил, что «открыт к идее возвращения» к своей культовой роли
Роберт Дауни-младший в фильме «Мстители: Финал»
Роберт Дауни-младший в фильме «Мстители: Финал»

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-мл. заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка. Об этом он заявил в интервью Variety.

«Это самый похожий на меня персонаж, которого я когда-либо играл, хотя он и куда круче меня. К своему удивлению, я весьма открыт к идее возвращения», — отметил он.

Пои этом четыре года назад актер заявлял, что не планирует возвращаться к роли Железного человека. Однако инсайдеры уже неоднократно заявляли о том, что Дауни-мл. вернется в киновселенную Marvel в своей культовой роли.

Ранее голливудская актриса, звезда серии фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу высказалась о супергеройских фильмах. По ее мнению, современные студии вкладывают много ресурсов в высокобюджетные фильмы о супергероях, из-за чего индустрия страдает.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Железный человек 2
Железный человек
Крис Хемсворт на Met Gala 2024
Звезда «Мстителей» нарушил важный запрет на Met Gala
Роберт Дауни-мл.
Robert Downey Jr.
Железный человек 3
Гвинет Пэлтроу и Роберт Дауни-мл. в фильме «Железный человек»
Звезда «Железного человека» раскритиковала супергеройские франшизы
Кадр из фильма «Вечные»
Работу над продолжением фильма с Джоли отложили ради «гарантированных хитов»
Постер к фильму «Фантастическая четверка» (фото: соцсети)
Раскрыт актерский состав новой «Фантастической четверки»
Джонатан Мэйджерс
Marvel уволила звезду сериала «Локи»
Джейсон Стэйтем
Стэйтем признался в нежелании надевать лосины ради роли супергероя
Себастьян Стэн
Стало известно, кто сыграет молодого Трампа в байопике
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе высказался об опасности фильмов по комиксам
Крис Эванс в роли Капитана Америки
Крис Эванс не хочет быть Капитаном Америкой ради денег
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия»
Доктор Стрэндж может вернуться в новых проектах Marvel
Скарлетт Йоханссон
Йоханссон рассказала об участии в секретном проекте для Marvel
Крис Хемсворт и Энтони Хопкинс в фильме «Тор 2: Царство тьмы»
Энтони Хопкинсу не понравилось сниматься в фильмах Marvel
«Стражи Галактики 3»
«Стражи Галактики 3» поставили мировой рекорд по количеству пластического грима
Черная вдова
Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы
Элизабет Олсен
Звезда Marvel назвала выполнение трюков без дублеров пустой тратой времени
Кадр из фильма «Капитан Марвел 2»
Трейлер «Марвелов» собрал рекордное количество дизлайков
Роберт Дауни-мл. с супругой
Роберт Дауни-мл. сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Хичкока
Том Холланд в роли Человека-паука
Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel
Кадр из мультфильма «Русалочка»
«Русалочка» и «Железный человек» признаны национальным достоянием США
Роберт Дауни-мл. ответил критикующему фильмы Marvel Тарантино
Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
Глава Marvel назвал самый важный фильм студии
Харрисон Форд
80-летний Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel
Элизабет Олсен
Звезда «Мстителей» отреагировала на слухи о своем появлении в «Доме Дракона»
В Marvel заявили, что хотели бы продолжить историю Алой Ведьмы в кино
Съемки сериала «Секретное вторжение»
Marvel переснимет «Секретное вторжение» из-за России в сценарии
Кадр из фильма «Морбиус»
«Морбиус» с Джаредом Лето снова провалился в прокате
Кадр из сериала «Я есть Грут»
Disney показала Малыша Грута из сериала по «Стражам Галактики»
Чарли Кокс в сериале «Сорвиголова»
СМИ: Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»
Шарлиз Терон и Бенедикт Камбербэтч
Шарлиз Терон показала первое фото в образе героини Marvel
Крис Эванс на постере к фильму «Первый мститель»
Первый комикс про Капитана Америку ушел с молотка за $3,1 млн
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» снимется в фильме про Мадам Паутину
Уильям Херт
Умер оскароносный американский актер Уильям Херт
Дакота Джонсон
Звезда «50 оттенков серого» может сняться в фильме Marvel
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум отказался от просмотра фильмов Marvel
Съемки сериала «Секретное вторжение»
На съемках нового сериала Marvel воссоздали Красную площадь
Кадр из трейлера сериала «Лунный рыцарь»
Вышел первый трейлер «Лунного рыцаря» от Marvel
Киану Ривз
Киану Ривз подтвердил, что станет супергероем Marvel
Кадр из фильма 'Черная вдова'
Фильмы Marvel стали триумфаторами People's Choice Awards
Черная вдова
Новые супергерои Marvel: кто пришел на смену Мстителям
Ирина Безрукова
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
Анджелина Джоли в фильме «Вечные»
«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Том Холланд
Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука
Том Харди
Том Харди: «Я бы посмотрел взрослую версию "Венома"!»
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney
Дени Вильнев
Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel
Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC
oktrailer 3318791867085
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
Энтони Маки в фильме «Первый мститель: Другая война»
Энтони Маки сыграет главную роль в «Первом мстителе 4»
Скарлетт Йоханссон
Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон
Кадр из фильма «Черная Вдова»
Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову
Новые трейлеры
Головоломка 2
Головоломка 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер (англ.)
Чистые
Чистые
Трейлер
Кадр из фильма «Второй акт»
Второй акт
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Клуб Зеро»
Клуб Зеро
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Веном 3: Последний танец
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Выгон»
Выгон
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь