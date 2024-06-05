Блейк Лайвли показала фигуру в облегающем топе после родов

Актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса заметили на прогулке в Нью-Йорке. Об этом сообщает Vogue.

Блейк Лайвли показала фигуру в облегающем черном топе и синих джинсах. Образ завершили красные кеды и соломенная сумка с отделкой из кожи. Райан Рейнольдс предпочел синюю рубашку, брюки и бейсболку, а дополнил наряд желтыми очками и белыми кедами. На прогулку они вышли без детей.

Блейк Лайвли вышла замуж за Райана Рейнольдса в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз.