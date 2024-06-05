61-летняя Деми Мур спровоцировала слухи о романе с Джо Джонасом

Деми Мур | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Деми Мур спровоцировала слухи о романе с певцом Джо Джонасом, который моложе нее на 27 лет. Об этом сообщает издание Page Six.

По информации журналистов, Деми Мур познакомилась с Джо Джонасом в мае на юге Франции. Папарацци заметили актрису вместе с поп-исполнителем, когда они обедали в отеле Hotel du Cap на Лазурном берегу. Певец также неожиданно появился на гала-концерте amFAR в Каннах, ведущей которого стала актриса.

«Деми и Джо подружились. У них есть общие друзья, они сблизились», — рассказал инсайдер.

Другой источник заявил, что Деми Мур закрутила роман с Джо Джонасом. Однако третий информатор опроверг эту информацию.

В сентябре 2023 года стало известно, что певец Джо Джонас подал на развод с актрисой Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. Однако в мае вышло интервью звезды «Игры престолов» журналу Vogue, в котором она заявила, что на самом деле страдала от послеродовой депрессии. Сейчас Тернер встречается с аристократом Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном.