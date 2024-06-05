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5 июня 2024, новость

Умерла актриса из «Великолепного века»

Турецкой актрисе Фатме Каранфиль было 72 года
Фатма Каранфиль
Фатма Каранфиль

Турецкая актриса Фатма Каранфиль из сериала «Великолепный век» умерла в Стамбуле от онкологического заболевания, ей было 72 года. Пометка о смерти появилась в ее профиле в базе IMDb.

По данным сайта, Каранфиль боролась с раком молочной железы и провела последние дни в частной клинике.

Фатма Каранфиль родилась в Эскишехире. Изучала текстильное дело в Лондоне. Дважды была замужем. Карьеру актриса начала в 1960-х годах, снимаясь в кино и телесериалах.

В конце 1990-х у артистки был диагностирован рак молочной железы. Поборов недуг, в 2001-м она вернулась к работе в кино.

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