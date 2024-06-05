Вдова Гайдая отреагировала на сообщения о своей госпитализации

Нина Гребешкова | Источник: PersonaStars

Вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова прокомментировала сообщения о том, что ее госпитализировали в Москве. Слова артистки приводит РИА Новости.

Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации. «Все в порядке», — сказала она в беседе с агентством.