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5 июня 2024, новость

Вдова Гайдая отреагировала на сообщения о своей госпитализации

Актриса Нина Гребешкова опровергла сообщения о своей госпитализации
Нина Гребешкова
Нина Гребешкова | Источник: PersonaStars

Вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова прокомментировала сообщения о том, что ее госпитализировали в Москве. Слова артистки приводит РИА Новости.

Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации. «Все в порядке», — сказала она в беседе с агентством.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 93-летнюю артистку доставили в больницу в понедельник, 3 июня. Отмечалось, что Гребешкова пожаловалась врачам на боль в области живота, и по итогам обследования актрисе назначили операцию.

Ранее Наталья Варлей объяснила, почему не хотела смотреть ремейк «Кавказской пленницы».

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