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5 июня 2024, новость

Леди Гага ответила на слухи о беременности

Певица процитировала песню Тейлор Свифт
Леди Гага
Леди Гага | Источник: Legion-Media.ru

Певица Леди Гага ответила на слухи о своей беременности в социальной сети TikTok.

38-летняя звезда выложила ролик, в котором опровергла сообщения.

«Не беременна — просто отчаянно рыдаю в спортзале», — процитировала она песню Тейлор Свифт.

Кроме того, она записала аудио, в котором намекнула, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.

«Мне не нужно искать собственную эстетику. Я и есть эстетика. Уверена, что прямо сейчас кто-нибудь делает запрос в Pinterest, набирая все эпитеты, описывающие меня», — сказала она.

Также певица призвала поклонников голосовать на выборах президента США.

Накануне актрису с показавшимся журналистам большим животом сняли на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке (штат Мэн).

Певица посетила торжество вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Пара вместе уже четыре года. На пальце артистки ранее заметили массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

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