Леди Гага ответила на слухи о беременности

Певица Леди Гага ответила на слухи о своей беременности в социальной сети TikTok.
38-летняя звезда выложила ролик, в котором опровергла сообщения.
«Не беременна — просто отчаянно рыдаю в спортзале», — процитировала она песню Тейлор Свифт.
Кроме того, она записала аудио, в котором намекнула, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.
«Мне не нужно искать собственную эстетику. Я и есть эстетика. Уверена, что прямо сейчас кто-нибудь делает запрос в Pinterest, набирая все эпитеты, описывающие меня», — сказала она.
Также певица призвала поклонников голосовать на выборах президента США.
Накануне актрису с показавшимся журналистам большим животом сняли на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке (штат Мэн).
Певица посетила торжество вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Пара вместе уже четыре года. На пальце артистки ранее заметили массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.