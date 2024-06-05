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5 июня 2024, новость

Юрист рассказала, кому достанется наследство Заворотнюк

СМИ: имущество Заворотнюк поделят на полученное до и во время брака
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк | Источник: Legion-Media.ru

Адвокат Елена Калиничева рассказала, как поделят наследство актрисы Анастасии Заворотнюк. Своим мнением юрист поделилась с изданием «Вечерняя Москва».

Артистка и ее муж фигурист Петр Чернышев владели роскошным особняком площадью 700 квадратных метров в Новомосковском районе.

В 2021 году актриса передала его в собственность старшим детям, Анне и Майклу, оцениваемую не менее чем в 160 миллионов рублей. Автомобили были зарегистрированы на мать Заворотнюк.

Кроме того, в ее имуществе были две квартиры: одна в центре Москвы, на улице Мытной, а другая — в районе Раменки, на улице Улофа Пальме. Стоимость первой оценивалась в 50 миллионов рублей, а второй — до 80.

Адвокат Елена Калиничева указала, что имущество будет разделено на приобретенное до и после заключения брака Анастасии и Петра Чернышева.

«Имущество, приобретенное во время брака, будет поделено пополам: половина достанется супругу, а вторая часть будет распределена между детьми и матерью актрисы. С другой стороны, имущество, приобретенное до брака, будет разделено поровну между всеми наследниками», — рассказала адвокат.

Пока неизвестно, существует ли завещание. В случае наличия такого документа, имущество, указанное в нем, будет распределено в соответствии с последней волей ушедшей актрисы.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга.

Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

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