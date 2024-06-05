Озвучивший крокодила Гену Ливанов раскрыл отношение к новому «Чебурашке»

Кадр из сериала «Чебурашка. История новогоднего чуда»

Актер Василий Ливанов, озвучивший крокодила Гену в советском мультфильме про Чебурашку, признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не смотрел новый фильм «Чебурашка».

Ливанов заявил, что не намерен смотреть картину Дмитрия Дьяченко про Чебурашку, так как это ему неинтересно.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Картина рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Он попадает туда из далекой апельсиновой страны.