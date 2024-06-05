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5 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: ксеноморфы припадают к истокам в продолжении «Чужого»

Фантастический фильм «Чужой: Ромул» следует канонам, заложенным Ридли Скоттом и Джеймсом Кэмероном

Вышел полноценный трейлер фантастического фильма ужасов «Чужой: Ромул». События хоррора разворачиваются в открытом космосе, где на команду молодых колонизаторов нападают смертоносные монстры-ксеноморфы.

В трейлере показывается, как ксеноморф пытается вырваться наружу через грудную клетку одной из героинь. Также можно уловить оммажи хрестоматийным кадрам франшизы «Чужой» с Сигурни Уивер и понять, что значит классический слоган «в космосе никто не услышит твой крик».

Действие «Чужого: Ромул» разворачиваются между событиями, произошедшими в «Чужом» Ридли Скотта и «Чужих» Джеймса Кэмерона.

Главную роль в фильме сыграла Кэйли Спэни, известная по лентам «Присцилла: Элвис и я» и «Падение империи». Режиссером стал Федерико Альварес, снявший «Не дыши». Ридли Скотт значится в роли продюсера.

Мировая премьера фильма «Чужой: Ромул» намечена на 16 августа.

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«Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
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Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер (англ.)
Чистые
Чистые
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