Трейлер дня: ксеноморфы припадают к истокам в продолжении «Чужого»

Вышел полноценный трейлер фантастического фильма ужасов «Чужой: Ромул». События хоррора разворачиваются в открытом космосе, где на команду молодых колонизаторов нападают смертоносные монстры-ксеноморфы.
В трейлере показывается, как ксеноморф пытается вырваться наружу через грудную клетку одной из героинь. Также можно уловить оммажи хрестоматийным кадрам франшизы «Чужой» с Сигурни Уивер и понять, что значит классический слоган «в космосе никто не услышит твой крик».
Действие «Чужого: Ромул» разворачиваются между событиями, произошедшими в «Чужом» Ридли Скотта и «Чужих» Джеймса Кэмерона.
Главную роль в фильме сыграла Кэйли Спэни, известная по лентам «Присцилла: Элвис и я» и «Падение империи». Режиссером стал Федерико Альварес, снявший «Не дыши». Ридли Скотт значится в роли продюсера.
Мировая премьера фильма «Чужой: Ромул» намечена на 16 августа.