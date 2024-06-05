Трейлер дня: ксеноморфы припадают к истокам в продолжении «Чужого»

В трейлере показывается, как ксеноморф пытается вырваться наружу через грудную клетку одной из героинь. Также можно уловить оммажи хрестоматийным кадрам франшизы «Чужой» с Сигурни Уивер и понять, что значит классический слоган «в космосе никто не услышит твой крик».