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4 июня 2024, новость

Звезда «Слова пацана» рассказал о съемках откровенных сцен с Дитковските

Актер признался, что в первое время испытывал неловкость на площадке

Актер Слава Копейкин, сыгравший одну из главных ролей в сериале «На автомате», рассказал The Voice о съемках интимных сцен с Агнией Дитковските.

«С Агнией у нас сразу произошел творческий коннект. Мы абсолютно дружески начали общаться с самого начала. Она замечательная артистка, которую я видел до этого. Мне, конечно, было немного неловко из-за того, что у нас были интимные сцены уже в первые смены. Но очень быстро случился контакт, мы партнерски почувствовали друг друга», — подчеркнул Копейкин.

По словам актера, во время работы над сериалом он многому научился у опытных коллег. При этом, уточнил звезда «Слова пацана», вовсе не обязательно было общаться с артистами, чтобы научиться чему-то новому. Он заверил, что старшие коллеги относились к нему с теплом, Копейкин не ощутил большой дистанции между коллегами по съемкам.

Ранее Звезды «Слова пацана» посетили премьеру нового сериала.

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