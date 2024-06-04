Евгений Петросян раскрыл, какую свою роль считает главной

Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян признался в беседе с Prozvezd, что гордится своими детьми.

Петросян рассказал о своей гордости за сына Вагана и дочь Матильду на закрытом показе комедии «Манюня: Приключения в Москве». Комик снялся в картине. Роль Григория Савельевича стала для него кинодебютом.

«Да, дебют в кино, тем более в таком замечательном детском фильме, во всеми любимой “Манюне” — это здорово, это классно, но моя главная роль на сегодня — молодого отца!» — заявил артист.

Петросян женат на Татьяне Брухуновой с 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года комик опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

13 марта 2024 года Брухунова опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь Матильду. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Супруга комика опровергла эту информацию.

Петросян признался, что для него не важно, какую профессию выберут его дети от Брухуновой. Комик заявил, что самое главное для него — чтобы дети выросли «достойными людьми».