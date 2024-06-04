Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 июня 2024, новость

Настасья Самбурская показала фото в купальнике

Актриса похвасталась точеной фигурой в темно-зеленом бикини

Актриса и певица Настасья Самбурская показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Звезда сериала «Универ. Новая общага» опубликовала фотографии в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из фото 37-летняя Настасья Самбурская была запечатлена в темно-зеленом бикини, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса сделала голливудскую укладку и макияж с черными стрелками и темно-розовыми губами. Знаменитость позировала на фоне камней.

Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

В мае Настасья Самбурская повторила культовый образ супермодели 90-х Синди Кроуфорд. Актриса выложила фото, где была запечатлена в белой майке. Она дополнила ее голубыми джинсами и золотыми серьгами-кольцами. Визажисты сделали знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и коричневым блеском. Они также нарисовали актрисе родинку над губой, как у Синди Кроуфорд.

Ранее Самбурская призналась, что боится повторить судьбу своей бабушки.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер (англ.)
Чистые
Чистые
Трейлер
Кадр из фильма «Второй акт»
Второй акт
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Клуб Зеро»
Клуб Зеро
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Веном 3: Последний танец
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Выгон»
Выгон
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не одна дома»
Не одна дома
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь