Настасья Самбурская показала фото в купальнике

Актриса и певица Настасья Самбурская показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Звезда сериала «Универ. Новая общага» опубликовала фотографии в соцсети.
На одном из фото 37-летняя Настасья Самбурская была запечатлена в темно-зеленом бикини, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса сделала голливудскую укладку и макияж с черными стрелками и темно-розовыми губами. Знаменитость позировала на фоне камней.
Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».
В мае Настасья Самбурская повторила культовый образ супермодели 90-х Синди Кроуфорд. Актриса выложила фото, где была запечатлена в белой майке. Она дополнила ее голубыми джинсами и золотыми серьгами-кольцами. Визажисты сделали знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и коричневым блеском. Они также нарисовали актрисе родинку над губой, как у Синди Кроуфорд.
Ранее Самбурская призналась, что боится повторить судьбу своей бабушки.