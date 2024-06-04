Настасья Самбурская показала фото в купальнике

Актриса и певица Настасья Самбурская показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Звезда сериала «Универ. Новая общага» опубликовала фотографии в соцсети.

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На одном из фото 37-летняя Настасья Самбурская была запечатлена в темно-зеленом бикини, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса сделала голливудскую укладку и макияж с черными стрелками и темно-розовыми губами. Знаменитость позировала на фоне камней.

В мае Настасья Самбурская повторила культовый образ супермодели 90-х Синди Кроуфорд. Актриса выложила фото, где была запечатлена в белой майке. Она дополнила ее голубыми джинсами и золотыми серьгами-кольцами. Визажисты сделали знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и коричневым блеском. Они также нарисовали актрисе родинку над губой, как у Синди Кроуфорд.