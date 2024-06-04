Ирина Безрукова раскрыла, что ее отталкивает в мужчинах

Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с mk.ru, что ей не понравится мужчина, который в своей речи прибегает к нецензурной лексике.

По словам Безруковой, ее отталкивают курящие и пьющие кавалеры. Она также не стала бы встречаться с бездельником. Артистка уверена, что ее партнер должен быть с ней приблизительно на одном уровне интересов и образования.

«Достойный, добрый, и хорошо бы умный, потому что дураки и дороги пусть будут где-нибудь в другой стороне», — поделилась артистка.

Безрукова уточнила, что рассматривает кандидатов на свое сердце не с точки зрения красоты, молодости и достатка. Для нее важно, чтобы человек ей понравился.

«С точки зрения того, произойдет ли химия или нет, тронете ли вы мое сердце или нет. При этом вы можете быть совершенно прекрасны, идеальны, но не моим мужчиной. Просто мой, вероятно, где-то еще ходит. Надеюсь, появится», — поделилась актриса.

Напомним, Ирина Безрукова дважды была замужем. Первым супругом знаменитости был Игорь Ливанов. Их брак продлился с 1989 по 2000 год, у актеров родился сын Андрей, трагически погибший в 2015 году. В 2000-м актриса вышла замуж за актера Сергея Безрукова. В 2015-м они расстались.