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4 июня 2024, новость

Цыганов опубликовал фото жены Юлии Снигирь с их подросшим сыном

Актер поделился редким семейным фото
Юлия Снигирь с сыном Федором, фото: соцсети
Юлия Снигирь с сыном Федором, фото: соцсети

Актер Евгений Цыганов снял жену Юлию Снигирь с их восьмилетним сыном Федором на велосипедной прогулке. Звезда «Мастера и Маргариты» поделился редким семейным фото в соцсетях.

Артисты зарегистрировали отношения уже после рождения общего ребенка. Они официально стали мужем и женой в 2019 году. До этого актриса восемь лет состояла в браке с Алексеем Снигирем, а Цыганов — в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда артистка была беременна.

По словам звезды «Мастера и Маргариты», он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Цыганов также подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Леоновой. Актриса признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений, а с их старшей девочкой Полиной общается как с подругой.

Дети Цыганова часто бывают у отца в гостях, поскольку живут в соседнем доме. Он говорил, что старается быть строгим родителем, а также проводить время тет-а-тет с каждым ребенком, но у него это не всегда получается.

Ранее Цыганов трогательно поздравил Снигирь с днем рождения.

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