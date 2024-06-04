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4 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: психологический триллер с Хэтэуэй и Честейн

Вашему вниманию – захватывающий триллер «Материнский инстинкт» с бесподобными актрисами и хичкоковским саспенсом

Домохозяйки Селин и Элис, чьи дома отделены друг от друга лишь живой изгородью, крепко дружат семьями. Их сыновья, ровесники Тео и Макс, тоже неразлучны, и соседи частенько ходят друг к другу в гости.

Но однажды безмятежная пригородная жизнь героинь резко обрывается — в семье одной из них происходит ужасная трагедия. Дружба сыпется на глазах, горе и подозрения завладевают разумом, и отношения двух бывших лучших подруг отравляет паранойя, замешанная на чувстве вины и взаимном недоверии.

«Материнский инстинкт» — экранизация бестселлера Барбары Абель, чистый образец психологического триллера, построенного на манипуляциях зрительскими ожиданиями и догадками, которые рушатся за каждым следующим сюжетным поворотом.

В центре этой интригующей и вместе с тем драматичной ленты на тяжелую тему утраты — дуэль первоклассных актрис, Энн Хэтэуэй и Джессики Честейн, чьи героини вызывают попеременно то симпатию и жалость, то сомнение и ужас.

6.5
Материнский инстинкт
2024/США16+драматриллер
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