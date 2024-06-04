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4 июня 2024, новость

Спектакли со звездой «Солдат» Мадяновым отменили из-за его тяжелой болезни

По словам коллеги актера, Павла Трубинера, пока есть надежда, что состоится спектакль, запланированный на конец августа
Роман Мадянов
Роман Мадянов

Народный артист России Роман Мадянов, известный российским зрителям по роли в сериале «Солдаты», отменил все летние спектакли в связи с выявленной у него тяжелой болезнью, сообщил в соцсети ВКонтакте коллега артиста Павел Трубинер.

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета», — написал он.

По словам Трубинера, пока есть надежда, что спектакль «Любимая женщина Дон Жуана», показ которого запланирован 27 августа в Москве, все же состоится.

Напомним, в марте появилась информация, что у 61-летнего Романа Мадянова прогрессирует рак легкого, он начал курс противоопухолевого лечения. Артист прокомментировал данные новости словами: «Не дождутся».

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