Спектакли со звездой «Солдат» Мадяновым отменили из-за его тяжелой болезни

Народный артист России Роман Мадянов, известный российским зрителям по роли в сериале «Солдаты», отменил все летние спектакли в связи с выявленной у него тяжелой болезнью, сообщил в соцсети ВКонтакте коллега артиста Павел Трубинер.
«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета», — написал он.
По словам Трубинера, пока есть надежда, что спектакль «Любимая женщина Дон Жуана», показ которого запланирован 27 августа в Москве, все же состоится.
Напомним, в марте появилась информация, что у 61-летнего Романа Мадянова прогрессирует рак легкого, он начал курс противоопухолевого лечения. Артист прокомментировал данные новости словами: «Не дождутся».