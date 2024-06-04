Спектакли со звездой «Солдат» Мадяновым отменили из-за его тяжелой болезни

Роман Мадянов

Народный артист России Роман Мадянов, известный российским зрителям по роли в сериале «Солдаты», отменил все летние спектакли в связи с выявленной у него тяжелой болезнью, сообщил в соцсети ВКонтакте коллега артиста Павел Трубинер.

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета», — написал он.

По словам Трубинера, пока есть надежда, что спектакль «Любимая женщина Дон Жуана», показ которого запланирован 27 августа в Москве, все же состоится.