Звезда «Малефисенты» сыграет главную роль в новой части «Хищника»

Эль Фаннинг | Источник: Legion-Media.ru

Звезда фильмов «Неоновый демон» и «Малефисента» Эль Фаннинг снимется в новом фильме Дэна Трахтенберга Badlands. Об этом сообщает издание Deadline.

В феврале 2024 года стало известно, что вселенная «Хищника» пополнится еще одной картиной — Badlands. Фильмом займется режиссер Дэн Трахтенберг, который в 2022 году снял приквел к «Хищнику» — картину «Добыча» — о прибывшем на Землю высокоразвитом существе с другой планеты. Премьера состоялась на стриминговом сервисе Hulu.

Сообщается, что сейчас актриса ведет переговоры с компанией 20th Century. Детали сюжета новой части франшизы тоже держатся в тайне. Известно лишь, что действие фильма развернется в будущем.

Близкие к проекту инсайдеры утверждают, что Фаннинг является большой поклонницей франшизы «Хищник», и как только продюсеры узнали об этом, они поспешили договориться о встрече актрисы и режиссера картины.

Самой Эль Фаннинг не привыкать сражаться с инопланетянами. В 2011 году она сыграла одну из главных ролей в фильме Джея Джея Абрамса и продюсера Стивена Спилберга «Супер 8».