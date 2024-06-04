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4 июня 2024, новость

Звезда «Дневников вампира» показала последствия аварии на велосипеде

Актриса Нина Добрев выложила фото с костылями
Нина Добрев, фото: соцсети
Нина Добрев, фото: соцсети

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев показала последствия аварии на электровелосипеде. Актриса опубликовала фотографии в соцсети.

На одном из кадров Нина Добрев была запечатлена на костылях. Актриса в светлом худи и черных шортах стояла перед зеркалом. Знаменитость заявила, что в последнее время ее жизнь сильно изменилась. По словам Добрев, сейчас в ее телефоне хранится большое количество фотографий ее поврежденной ноги.

20 мая Нина Добрев сообщила, что ее госпитализировали. Актриса попала в больницу после поездки на электровелосипеде. Звезда опубликовала фото, на одном из которых была запечатлена сидя на транспорте. На другом снимке знаменитость лежала на больничной койке с гипсом и шейным бандажом.

«Как все начиналось и как закончилось. Со мной все в порядке, но впереди долгий путь выздоровления», — подписала кадры актриса.

Нина Добрев знакома зрителям по роли Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в сериале «Дневники вампира». Проект о любовном треугольнике девушки и двух вампиров выходил в эфир на телеканале The CW с 2009 по 2017 год.

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