Звезда «Дневников вампира» показала последствия аварии на велосипеде

Нина Добрев, фото: соцсети

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев показала последствия аварии на электровелосипеде. Актриса опубликовала фотографии в соцсети.

На одном из кадров Нина Добрев была запечатлена на костылях. Актриса в светлом худи и черных шортах стояла перед зеркалом. Знаменитость заявила, что в последнее время ее жизнь сильно изменилась. По словам Добрев, сейчас в ее телефоне хранится большое количество фотографий ее поврежденной ноги.

20 мая Нина Добрев сообщила, что ее госпитализировали. Актриса попала в больницу после поездки на электровелосипеде. Звезда опубликовала фото, на одном из которых была запечатлена сидя на транспорте. На другом снимке знаменитость лежала на больничной койке с гипсом и шейным бандажом.

«Как все начиналось и как закончилось. Со мной все в порядке, но впереди долгий путь выздоровления», — подписала кадры актриса.