Климова, Чурсин и Гуськов снялись в историческом сериале: первые кадры

«Нельзя сказать, что картина только про то, как создавалась бомба. Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство. Наш фильм о событиях, происходивших в 40-е годы. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю», — поделился режиссер четвертого «Мажора» и «Калимбы» Нурбек Эген.