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4 июня 2024, фоторепортажСъемки

Климова, Чурсин и Гуськов снялись в историческом сериале: первые кадры

Завершились съемки  многосерийной драмы «Атом», рассказывающей о создателях советской атомной бомбы
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фотографий
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фотографий

Завершились съемки исторической драмы «Атом», посвященной созданию советской атомной бомбы. В сериале приняли участие Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Ольга Сутулова, Илья Малаков и Екатерина Климова.

По сюжету, в 1943 году по приказу Берии его заместитель Всеволод Замятин (Гуськов) собирает команду лучших советских ученых. Цель секретной Лаборатории N2 — проектирование первой советской атомной бомбы.

В составе команды — только лучшие умы Советского Союза. Но физик Курчатов (Чурсин) настаивает, чтобы в команду взяли еще двоих ученых: дерзкого изобретателя Фролова (Малаков) и сосланную в Казахстан радиохимика Карпову (Сутулова).

Вместе с тем, советская разведка активно занимается поиском необходимой для проекта информации за рубежом. И бывшей возлюбленной Фролова, агенту Лазаревой, удается передать важные сведения.

«Нельзя сказать, что картина только про то, как создавалась бомба. Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство. Наш фильм о событиях, происходивших в 40-е годы. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю», — поделился режиссер четвертого «Мажора» и «Калимбы» Нурбек Эген.

Также в проекте заняты Анна Чиповская, Дмитрий Муляр, Алексей Кирсанов.

Премьера сериала «Атом» состоится в 2025 году.

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