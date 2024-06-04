Стало известно, когда состоится свадьба Зои Кравиц и Ченнинга Татума

Зои Кравиц и Ченнинг Татум

Ленни Кравиц во время недавнего интервью раскрыл дату предстоящей свадьбы Зои Кравиц и Ченнинга Татума.

Во время разговора музыкант рассказал о своем отношении к возлюбленному дочери и проговорился, что торжество пройдет в следующем году: «Он подходит ей, и они влюблены друг в друга. Мы собираемся сделать свадьбу в следующем году». Однако на вопрос, планирует ли он выступить на празднике, Ленни ответил отрицательно: «Нет, я просто буду тусоваться».

60-летний музыкант добавил: «Ченнинг действительно отличный парень. Его хорошо воспитали. У него хорошие манеры. Он очаровательный. Он душевный человек. И поэтому он довольно быстро стал частью нашей семьи».