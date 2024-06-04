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4 июня 2024, новость

Боярский высказался о романе Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова

Артист заявил, что роман Жигунова и Заворотнюк не был похож на сказку
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня»
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня»

Актер Михаил Боярский в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк» рассказал о романе актрисы и ее коллеги по «Моей прекрасной няне» Сергея Жигунова.

«Они были на виду. Браки вершатся на небесах, а не на площадке шоу-бизнеса. Любые отношения мужчины и женщины должны быть интимными. Как только они выставляются напоказ — не верьте в эти отношения», — подчеркнул Боярский.

В фильме показали и архивные интервью Заворотнюк, где актриса жаловалась, что надеялась на тихое семейное счастье с Жигуновым, а артист предпочел идиллии вечеринки.

По словам Боярского, Жигунов был очень ревнивым, поэтому во многом вел себя как охранник артистки, запрещая ей общаться даже со звездой «Трех мушкетеров».

«Он выполнял роль ее охранника. Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка», — посетовал Боярский.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга.

Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Лучшие роли Анастасии Заворотнюк: не только няня Вика
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