Боярский высказался о романе Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня»

«Они были на виду. Браки вершатся на небесах, а не на площадке шоу-бизнеса. Любые отношения мужчины и женщины должны быть интимными. Как только они выставляются напоказ — не верьте в эти отношения», — подчеркнул Боярский.

В фильме показали и архивные интервью Заворотнюк, где актриса жаловалась, что надеялась на тихое семейное счастье с Жигуновым, а артист предпочел идиллии вечеринки.

По словам Боярского, Жигунов был очень ревнивым, поэтому во многом вел себя как охранник артистки, запрещая ей общаться даже со звездой «Трех мушкетеров».

«Он выполнял роль ее охранника. Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка», — посетовал Боярский.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга.